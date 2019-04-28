عدن (الاتحاد) نزحت العشرات من الأسر اليمنية في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع جنوب البلاد جراء القصف العشوائي والهمجي الذي تشنه ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ أيام لاقتحام المديرية والسيطرة عليها.

وأضاف مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن الميليشيات المتمركزة في مديرية ماوية في تعز شنت أعمال قصف على منازل المواطنين في منطقة بلاد الأحمدي في مديرية الأزارق بالضالع المحاذية لمديرية ماوية ما أجبر العشرات من الأسر في القرية إلى تركها والنزوح قسرا إلى مناطق أمنية في الضالع.

وأشار إلى أن معارك عنيفة تشهدها منطقة حبيل حويد بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي التي تحاول التقدم باتجاه الأزارق، لافتا إلى أن الانقلابيين شنوا قصفا عنيفا على التجمعات السكنية في محاولة منها لتغطية تقدمها وإضعاف المقاومة الشعبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نزوح جماعي بسبب قصف المتمردين بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.