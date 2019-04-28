«معهد جيتستون» يكشف فساد أردوغان وتجارته مع «داعش»

لندن (الاتحاد، وكالات)

كشف مصدر تركي مسؤول أنه من المقرر أن يلقي البنك المركزي التركي الضوء الأسبوع المقبل على مصدر 20 مليار دولار بالاحتياطي الأجنبي، بذل المحللون الاقتصاديون جهوداً مضنية في سبيل رصد وتتبع مصدرها بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ»، فيما ألقى معهد «جيتستون» الأميركي الضوء على التطورات السياسية التي تمر بها تركيا حالياً والاضطراب الذي يشعر به الرئيس رجب طيب أردوغان، وخاصة بعد فشله الذريع في الانتخابات البلدية في المدن الكبرى، كاشفاً عن العديد من أوجه الفساد والطغيان الذي يكتنف النظام التركي وتعاملاته غير المشروعة مع تنظيم «داعش» الإرهابي.

ولم تتضمن الحسابات الرسمية التركية ما يبرر ظهور زيادة تصل إلى 20 مليار دولار في صافي الاحتياطيات لهذا العام حتى 29 مارس الماضي، وفقاً لـ8 محللين اقتصاديين استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم. ورداً على أسئلة حول هذه الأرقام والبيانات المتناقضة في الحسابات الرسمية، قال مسؤول تركي، إن البنك المركزي سيقدم تفسيراً في مؤتمر صحفي ربع سنوي عن التضخم يوم 30 أبريل. وطلب المسؤول عدم الكشف عن اسمه، مشيراً إلى أنه غير مصرح له بالتحدث إلى الصحافة. وسيكون التوضيح هو المحاولة الأولى للبنك المركزي لمعالجة ما يبدو أنه فجوة صارخة في السياسات المالية العامة لتركيا، والتي هزت ثقة المستثمرين وأدت لحالة من الارتباك بين الاقتصاديين. فمنذ أكثر من شهر، يكافح مراقبون ماليون ومحللون اقتصاديون معنيون بمتابعة الشأن التركي لتوحيد البيانات الرسمية مع التدفقات الداخلة والخارجة التي تشكل معاً التغييرات في حسابات البنك المركزي. واكتشف المتعاملون في الأسواق المالية في البداية الاختلاف في البيانات والأرقام عندما تعذر تفسير الانخفاض الحاد في الاحتياطيات في أوائل مارس، من خلال مدفوعات الديون الخارجية والمبيعات إلى مستوردي الطاقة وحدهم، مما حدا بـ «JPMorgan Chase & Co» إلى التوصية للمستثمرين ونصحهم ببيع الليرة التركية.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي التركي، انخفض صافي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة حتى 22 مارس. وفي محاولة لدعم الخزائن المؤقتة، بدأ البنك المركزي في اقتراض مبالغ كبيرة من الدولارات من المقرضين المحليين من خلال معاملات المبادلة قصيرة الأجل. وافترض 7 من الاقتصاديين، الذين شملهم استطلاع «بلومبيرغ» ورفضوا ذكر أسمائهم نظرا لحساسية الأمر، أن المبلغ ربما تم تضمينه في أرقام الاحتياطي الصافي التي نشرها البنك المركزي.

ووفقاً للبيانات الرسمية التي قامت «بلومبيرغ» بجمعها، كان هناك ما مجموعه 9.6 مليار دولار من مقايضة العملة القائمة اعتباراً من 29 مارس. ولم يشرح البنك المركزي رسمياً بعد، ما إذا كانت أو كيف أن هذه المعاملات تندرج ضمن صافي احتياطياته. وأصر مسؤول بالبنك المركزي، رفض الكشف عن اسمه الأسبوع الماضي، بأن الجهة الرقابية تسجل المبلغ المقترض من خلال المبادلات كأصل، بينما تحسب المبلغ الذي تدين به من ميزانيتها العمومية.

إلى ذلك، ذكر تقرير معهد «جيتستون» الأميركي أن في البلاد التي يحكمها أردوغان منذ عام 2002، لا يستطيع 80% من الأقليات التعبير علانية عن أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقول 35% إنهم يتعرضون لخطاب مملوء بالكراهية على نفس المنصة، مشيراً إلى أنه بين أغسطس 2014، عندما تم انتخاب أردوغان رئيساً لتركيا، وأبريل 2016، رفع دعاوى قضائية على ما لا يقل عن 1845 شخصاً بتهمة «إهانته»، وفاز بلقب «الرئيس الأكثر إهانة في العالم»، في إشارة إلى القمع الذي يعيش في ظله الأتراك في عهد أردوغان. وذات مرة اتهم الرئيس أوروبا الغربية «بالتعصب الذي ينتشر مثل الطاعون»، ووصف بيلاروسيا، التي تصفها الدول الغربية بأنها ديكتاتورية، بأنها «بلد يعيش فيه أشخاص من جذور مختلفة في سلام». ومن الناحية الرسمية، كانت تركيا أكبر سجناً للصحفيين، حيث قام حزب أردوغان بصياغة مشروع قانون من شأنه إطلاق سراح حوالي 3000 شخص من المتزوجين من الأطفال، بمن فيهم الرجال الذين اغتصبوهم. وأكد التقرير أن جنون أردوغان ونظامه بلغ حداً غير معقول، حيث قرر وزير التعليم عام 2017، عصمت يلماز، أن مناهج المدارس الوطنية في تركيا يجب أن تتجاهل التطور ويجب أن تتبنى بعض المفاهيم «الجهادية»، كجزء من الشريعة في الكتب المدرسية.

لكن جنون تركيا مستمر، وفقاً للتقرير الذي أضاف أن نائب زعيم الحزب القومي المتطرف، الحليف القوي لأردوغان في البرلمان التركي، يسار يلديريم، انتقد المعارضة «لمحاولتها الإطاحة بنظام الرجل الواحد والاستعاضة عنه بالديمقراطية». «هذا هو بالضبط ما تحاول المعارضة القيام به، يجب ألا نسمح بحدوث ذلك»، وفقاً للتقرير.

وأكد كاتب التقرير بوراك بيكديل أن أردوغان وشركاؤه حولوا انتخابات بلدية بسيطة إلى حرب سياسية وجودية. وأصروا على أن الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس كانت مسألة «بقاء قومي» لتركيا.

ولم يقتصر فشل أردوغان على الجانب السياسي فقط، بل امتد إلى الجانب الاقتصادي أيضاً، وهو السبب الرئيس الذي أتى به إلى سدة الحكم بعد وعوده للناخبين بإصلاح الاقتصاد، لكن يبدو أن السبب الذي جاء به سيكون هو نفس السبب الذي سيطيح به أيضاً.

الجانب الأكثر وضوحاً، وفقاً لتقرير معهد «جيتستون» يبقى فساد أردوغان وحاشيته، لافتاً إلى أن الرئيس التركي المؤيد لـ«الإخوان» والداعم لنظام الحمدين القطري تاجر مع تنظيم «داعش» الإرهابي وحقق أرباحاً نفطية منهم. وأوضح التقرير أنه في عام 2016، حققت شركة «باورترانس»، وهي شركة لها روابط مع صهره بيرات البيراك، أرباحا في تجارة النفط بين تركيا وتنظيم «داعش». وفي ديسمبر 2015، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن لديها دليلاً على أن أردوغان وعائلته يستفيدون من تهريب النفط بشكل غير قانوني من الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف «تركيا هي المستهلك الرئيس للنفط المسروق من أصحابها الشرعيين، سوريا والعراق، ووفقاً للمعلومات التي تلقيناها، فإن القيادة السياسية العليا في البلاد - الرئيس أردوغان وعائلته - متورطة في هذا العمل الإجرامي».