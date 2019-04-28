كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يطالب البحرين باعتذار رسمي بعد إساءة وزير خارجيتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت وزارة الخارجية العراقية دولة البحرين باعتذار رسمي عن إساءة وزير خارجيَّتها للعراق الذي تتعدَّد فيه الرؤى، وتتسع فيه حُرِّيّة التعبير للرُمُوز، والشخصيَّات، والقوى السياسيَّة، ولجميع المُواطِنين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف: "غدا سيتم استدعاء سفير البحرين لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات وزير خارجية بلاده بحق مقتدى الصدر، وتقديم طلب رسمي من البحرين للاعتذار".

وأشار الصحاف إلى أن كلمات وزير الخارجيَّة البحرينيّ النابيَّة، بحق مقتدى الصدر غير مقبولة إطلاقاً في الأعراف الدبلوماسيَّة.

وختمت الخارجية، أن العراق الذي دحر تنظيم (داعش الإرهابيّ — المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) بعد أن عجزت جُيُوش جرَّارة عن دحره في مناطق أخرى لقادر على الدفاع عن حُرِّيّاته، واستقلاله. وعلى الجميع معرفة حُدُودهم، والالتزام بالحقائق، واللياقات الدبلوماسيَّة.