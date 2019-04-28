مضيان: الحكومة خذلت الجالية وأهدرت فرص استثماار طقاتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

اتهم نورالدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، اليوم السبت، الحكومة بـ”الخذلان” تجاه الجالية المغربية المقيمة في الخارج، معتبرا أن هذا التقييم يسري أيضا على عدد كبير من سياساتها العمومية.

وخلال لقاء تواصلي لقيادة حزبه مع عدد من الإقتصاديين من الاقتصاديين والمستثمرين المغاربة المقيمين بفرنسا، اعتبر مضيان أن الحكومة كرست سياسات عقيمةاتجاه أبناء الوطن في المهجر بالاقتصار على تدبير كلاسيكي لموسم العودة خلال كل صيف

وأضاف بأنها أهدرت فيه فرصا كبيرة للتنمية عبر استثمار طاقات عظمى لأبناء الجالية المغربية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، مؤكدا أن ست ملايين من الكفاءات المغربية بالخارج قد استطاعت أن تجيب بشكل قوي على تجاهل الحكومة لها، بتقلد مناصب مهمة في المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وخاصة باوروبا.

وشدد مضيان على أن الخبرات التي تتوفر في كفاءات الجالية المغربية المقيمة بالخارج تصطدم دائما بقصور رؤية الحكومة وهيمنة البيروقراطية الإدارية التي دعا جلالة الملك في خطاب للشعب إلى ضرورة إصلاحها باستعجال كبير.

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ونوه مضيان إلى أن الإنصات الجيد والممأسس لهموم وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة الذين قرروا خوض تجربة الاستثمار ونقل التجارب الرائدة للوطن كان سيساهم في تحقيق نقط نمو إضافية مادامت الحكومة تعاني في تحقيق ما وعدت به في المجال التنموي والاقتصادي في برنامجها الحكومي.

مضيان اعتبر أن مدخل استثمار الطاقات المغربية المقيمة بالخارج، والتي لا تمل من التعلق بوطنها، يمر حصرا عبر مدخل تكريس الخيار الديموقراطي وتمكين ستة ملايين من مغاربة العالم من حقهم الدستوري في المشاركة السياسية المباشرة وخاصة ولوج البرلمان، مستغربا رفض الحكومة مقترحا للفريق الاستقلالي بتخصيص 60 مقعدا في البرلمان، للجالية بما يتناسب مع عدد أفرادها.