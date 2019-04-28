رسميا.. تنسيقية المتعاقدين تقرر تعليق الإضراب والعودة للأقسام

أعلنت “التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تعليق الإضراب الوطني عن العمل، والعودة للتدريس بالأقسام بدءا من يوم غد الإثنين، مع الإستمرار في الإحتجاج بشكل رمزي من خلال وضع شارات سوداء.

القرار جرى إعلانه من خلال البيان الختامي للمجلس الوطني للتنسيقية، الذي حسم في الموضوع أخيرا معلنا التزامه بمخرجات حوار 13 أبريل 2019 الذي جمع ممثليها بوزير التعليم سعيد أمزازي وممثلي النقابات.

وقال المجلس إن قراره جاء حرصا على ضمان وتحصين حق التلاميذ والتلميذات في زمن التعلم، وتفاعلا مع دعوات ونداءات ومناشدات فيدراليات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكذا مختلف الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية.

كما أعلنت الهيئة تنديدها بما أسمته “التدخل الهمجي الذي طال الإنزال الوطني السابق بالرباط” معلنة تضامها اللامشروط مع عائلة الأستاذة هدى حجيلي على ما تعرض له والدها ليلة الأربعاء الماضي أثناء التدخل.