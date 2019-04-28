رسميا.. ميسي يقود برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني الممتاز

توج فريق برشلونة، بشكل رسمي، بطلا للدوري الإسباني الممتاز، وذلك بعد أن حقق انتصارا جديدا على حساب ضيفه ليفانتي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب “كامب نو” برسم الجولة 35 من “الليغا”.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، سيتمكن نجم الفريق الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل الهدف الأول للفريق في الدقيقة 62 من عمر النزال، وهو الهدف الوحيد الذي صمد إلى غاية نهاية اللقاء.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 83 نقطة في المركز الأول، مبتعدا بفارق 9 نقاط، عن مطارده المباشرة أتليتيكو مدريد، بينما تجم رصيد ليفانتي في النقطة 37 بالمركز 15، ليضمن بذلك الفريق الكتالوني تصدره للترتيب وتتويجه باللقب للمرة الثامنة في آخر 11 سنة.