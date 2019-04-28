الجزائر: استدعاء المدير العام للأمن الوطني المقال من منصبه رفقة ابنه للتحقيق

أعلن التلفزيون العمومي في الجزائر قبل قليل أن السلطات القضائية استدعت المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل.

وفقًا لذت المصدر، سيمثل اللواء المتقاعد يوم الاثنين المقبل مع ابنه أمام قاضي التحقيق في محكمة تيبازة، بتهم “أنشطة غير مشروعة ، استغلال النفوذ، نهب العقار، وسوء استخدام الوظيفة.

وكان الهامل قد تمت إقالته العام الماضي بشكل مفاجئ من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ما أثار جدلا واسعا حينها.

وربط عدد من المراقبين إقالة الهامل بقضية ضبط 701 كغ من مادة “الكوكايين” المخدّرة، والتي وصفتها الجهات الأمنية بأنها “أكبر شحنة في تاريخ البلاد”، حيث جاء قرار بوتفليقة ساعات فقط من تصريح الهامل تصريحات صحفية انتقد فيها التحقيقات الأمنية حول القضية التي وقعت في ميناء وهران غرب العاصمة.

لكن اتهامات وجهت إلى الهامل نفسه من طرف عدد من الصحف المحلية تحدّثت عن علاقة ما بين السائق الشخصي للمسؤول الجزائري، وبين رجل الأعمال المتورط في القضية، وهو ما نفته المديرية العامة للأمن الوطني حينها.