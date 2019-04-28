برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ26 في تاريخه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني لصالحه بعد فوزه على ليفانتي بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ35 من الليغا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبهذا الفوز رفع متصدر ترتيب لائحة الدوري رصيده من النقاط إلى 83 نقطة، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 37 نقطة وهو يحتل المركز السادس عشر.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط واضح لأصحاب الأرض، وتألق أيتور حارس مرمى ليفانتي، في التصدي لتسديدة خطيرة عبر لويس سواريز في الدقيقة الثانية.

وواصل البلوغرانا، التهديد لتسجيل الهدف الأول، وأرسل كوتينيو تسديدة قوية، لكن تصدى الحارس أيتور لها وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 5.

وانطلق سواريز على الجبهة اليسرى، وسدد كرة تصدى لها حارس ليفانتي أيتور، وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 21.

وأهدر البرازيلي فيليب كوتينيو، 3 فرص متتالية، حيث حاول بـ3 تسديدات على الحارس أيتور، وتألق الأخير في التصدي للبرازيلي بسهولة.

وحرمت العارضة، فيليب كوتينيو من تسجيل الهدف الأول للبارسا، حيث حصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، ونفذها في الدقيقة 40.

وسيطر برشلونة بشكل كامل على مجريات المباراة في الشوط الأول، بينما اكتفى ليفانتي بالالتزام الدفاعي فقط، ولم يُسدد الضيوف أي كرة، على مرمى الحارس تير شتيغن.

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ومع بداية الشوط الثاني، دفع إرنستو فالفيردي بليونيل ميسي بدلًا من فيليب كوتينيو، من أجل حسم المباراة وحصد النقاط الثلاث والتتويج باللقب.

وأول تهديد صريح كان من أقدام الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي أرسل تسديدة قوية على يسار الحارس أيتور، لكنها مرت بجانب القائم في الدقيقة 57.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 62، حيث استقبل تمريرة من فيدال في منطقة الجزاء، وسدد بقوة أقصى يمين الحارس أيتور.

وتألق تير شتيغن في التصدي لأول هجمة لليفانتي، عبر بورخا مايورال في الدقيقة 62، وحولها إلى ركلة ركنية.

وواصل ليفانتي محاولاته، حيث أهدر القائد موراليس، فرصة تسجيل هدف التعادل، حيث انفرد بالحارس تير شتيغن، لكن تسديدته علت مرمى البارسا في الدقيقة 67.

ودفع فالفيردي بسيرجيو بوسكيتس بدلًا من آرثر ميلو، من أجل تأمين خط الوسط بشكل أكبر، وإفساد محاولات ليفانتي لتسجيل هدف التعادل.

وحول باكو لوبيز المدير الفني لليفانتي طريقة اللعب إلى (4-3-3) بوجود جاسون وموراليس بجانب مايورال، في محاولة لتسجيل التعادل.

وسحب فالفيردي، عثمان ديمبلي ودفع بسيرجي روبيرتو، من أجل زيادة التأمين في خط الوسط، وترك سواريز وميسي كثنائي هجومي.

وأنقذ القائم الأيسر لمرمى برشلونة، البلوغرانا من هدف لليفانتي عبر اللاعب برديهي، حيث اصطدمت الكرة بالقائم، وارتدت أمام تير شتيغن الذي أمسك بالكرة في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز البارسا والتتويج بالليغا.