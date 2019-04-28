فيلم "أفينجرز: إند غيم" يكسر أرقامًا قياسية في شباك التذاكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حاز فيلم "المنتقمون: اللعبة النهائية" (أفينجرز: إند غيم") على صدارة المنافسة في شباك التذاكر الأميركي محققا عددا من الأرقام القياسية غداة عرضه.

وأعلنت شركة "والت ديزني" أن الفيلم الذي بدأ عرضه محليا الجمعة سجل 156.7 مليون دولار حتى الآن، متفوقا على "حرب النجوم: القوة تستيقظ " (ستار وورز: ذي فروس أوكينز) الذي سجل 119 مليون دولار عام 2015 رغم عرضه على شاشات أقل، و"المنتقمون: الحرب الأبدية " (أفينجرز: انفيتني وور) الذي سجل 106 ملايين دولار عام 2018.

وحطم الفيلم رقما قياسيا آخر وخارج الولايات المتحدة، بإجمالي 487 مليون دولار بنهاية الجمعة، متجاوزا "ذي فيت أوف ذي فيريوس" أو "فاست آند فيريوس" (سريع وغاضب 8) الذي سجل 443 مليون عام 2017.