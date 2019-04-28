استشهاد شاب أطلق عليه الاحتلال النار قبل أسبوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة، مساء السبت، استشهاد الشاب عمر عوني عبد الكريم يونس في مستشفى "بيلنسون" بمدينة بيتاح تكفا، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع عند حاجز زعترة جنوب نابلس.

وقالت الوزارة إن الارتباط المدني أبلغها استشهاد الشاب يونس (20 عاما)، في مستشفى "بيلنسون"، من غير المعروف مصير جثمانه حتى الآن.

وكان الشاب يونس وهو من بلدة سنيريا جنوب شرق قلقيلية، أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز زعترة، السبت الماضي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.