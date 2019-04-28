انت الان تتابع تفاصيل خبر أمريكا.. قتيل و3 جرحى بإطلاق نار داخل كنيس يهودي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 12:56 صباحاً - أطلق مسلح النار داخل كنيس يهودي في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة، بينهم حاخام.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، إنه تم اعتقال رجل مسلح بعد إطلاق النار داخل كنيس "بيت حاباد" في ولاية كاليفورنيا. وقال مكتب شرطة مقاطعة سان دييغو إن هناك ضحايا. ومن بين المصابين، وفقا للتقرير، حاخام الكنيس وطفلان.

وقال متحدث باسم شرطة سان دييغو "لا نعتقد أن هناك مشتبه بهم آخرين".

وقتل 11 شخصاً في هجوم مسلح على كنيس يهودي بمدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في أكتوبر 2018 واحتجزت الشرطة لاحقاً المسلح الذي فتح النار على كنيس "شجرة الحياة" بينما كانت تقام فيه بعض الطقوس.