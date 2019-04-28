شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. تقدم ملموس في المحادثات بين المعارضة والمجلس العسكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عقد ممثلون عن مجموعات المعارضة الرئيسية في السودان محادثات مع المجلس العسكري الانتقالي وُصفت بأنها “إيجابية”.

وقال مدني عباس، عضو لجنة التفاوض في تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” المعارض، لبي بي سي إن المفاوضات بشأن تشكيل مجلس السيادة أحرزت “تقدما ملموسا”.

وأشار إلى أن هناك رغبة لدى الطرفين لتحقيق “تطلعات الشعب السوداني”، مضيفاً أن الاتجاه السائد هو تشكيل مجلس سيادة مشترك بين الطرفين.

وأكد أن أول اجتماع عُقد بين الجانبين السبت كان “إيجابياً”.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن مَن سينضم إلى مجلس السيادة الذي يتوقع أن يضم عسكريين ومدنيين عقب جولة أخرى من المحادثات.

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محاكمة رموز النظام

ودعا رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، إلى التعامل مع المجلس العسكري “بدون انفعال”.

وقال في مؤتمر صحفي إن الجيش انحاز لمطالب الشعب ولم يقم بـ”انقلاب عسكري”، مشيراً إلى ضرورة محاكمة رموز النظام السابق وفقاً للقانون.

وحذر من أن “النظام السابق قد يحاول الانقلاب” ولم يعطِ أي تفاصيل أخرى.

ودعا المهدي إلى الاتفاق على إعلان دستوري بين القوى المدنية والمجلس العسكري.

ويشير مراقبون إلى أن الكثير من السودانيين يخشون ألا يلتزم المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين. ولذا، لا يزال آلاف من المحتجين يحتشدون أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم.

وعزل الجيش الرئيس السابق عمر البشير بعد 3 عقود قضاها في السلطة إثر احتجاجات حاشدة ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات.