شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلهم بأيديهم في القدس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أجبرت سلطات الاحتلال، السبت، عائلة فلسطينية مقدسية على هدم منزلهم بأيديهم في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة أن عائلة المواطن المقدسي، هدمت منزلها في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بضغط من سلطات الاحتلال التي تفرض في حالة تنفيذ بلدية القدس العبرية عملية الهدم دفع بدل أجرة الهدم، وتكلفتها عادة ما تكون خيالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلهم بأيديهم في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.