جنرال أمريكي يحذر إيران من التحركات الخطيرة

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي ، السبت، إن الولايات المتحدة سيكون لديها الموارد الضرورية لمنع إيران من القيام بأي تحرك قد يكون خطيراً.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن ماكينزي، قوله: “نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة لنضمن بأن نكون متحدين ضد التهديد الإيراني”.

وأشار الجنرال الأمريكي، أيضاً إلى أن خفض عدد القوات الأمريكية في سوريا سيتم بحذر.