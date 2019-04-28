شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكي يحذر إيران من التحركات الخطيرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي ، السبت، إن الولايات المتحدة سيكون لديها الموارد الضرورية لمنع إيران من القيام بأي تحرك قد يكون خطيراً.
ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن ماكينزي، قوله: “نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة لنضمن بأن نكون متحدين ضد التهديد الإيراني”.
وأشار الجنرال الأمريكي، أيضاً إلى أن خفض عدد القوات الأمريكية في سوريا سيتم بحذر.
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