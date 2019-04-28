دوي عدة انفجارات عقب ضربة جوية في العاصمة الليبية طرابلس

أكد سكان أن العاصمة الليبية طرابلس تعرضت لضربة جوية من طائرة، في وقت متأخر السبت.



وقال شهود عيان لـ"رويترز"، إن "الطائرة كانت توجه‭‭‬‬ ‬ضربات صاروخية لمواقع بالعاصمة طرابلس وأعقب ذلك دوي عدة انفجارات".

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أكد، في وقت سابق، أن جميع معسكرات مليشيات طرابلس في مرمى نيران قواته، موضحاً أنها تتقهقر في جميع محاور القتال.

وخلال مؤتمر صحفي له، الخميس، قال اللواء المسماري إن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني هي معركة جميع الشعب الليبي، مرحباً ببيان قبائل المنطقة الغربية في ترهونة الداعم لقواته.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: "نجحت قواتنا في خلق كماشة حول العدو بمنطقة اللواء الرابع، قواتنا تتقدم في محاور عين زارة وكوبري المطار والسواني بالعاصمة طرابلس".





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وشدد على أن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي قامت باستهداف معسكرات للإرهابيين في منطقة تاجوراء، مضيفاً "دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة تابعة للمليشيات يقودها شخص من الإكوادور".

وأشار مصدر عسكري ليبي، اليوم، إلى سيطرة الجيش الوطني على منطقة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس بشكل كامل، بعد دحر المليشيات المسلحة في المحور الأبرز في معركة طوفان الكرامة.

وذكر اللواء فوزي المنصوري، قائد غرفة عمليات إجدابيا، أن العملية العسكرية في العاصمة تسير بشكل جيد، معلنا وصول دعم لقوات الجيش الموجودة في كافة المحاور في العاصمة، فيما يبدو استعدادا لتحرك كبير للقوات المسلحة خلال الساعات المقبلة.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق، في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، التي تلقى دعما ماديا وعسكريا من حكومة الوفاق.

وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية".