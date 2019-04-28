شكرا لقرائتكم جرحى بإطلاق نار في سان دييغو الأميركية.. واعتقال المنفذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت إدارة شرطة مدينة سان دييغو الأميركية، السبت، أن رجلاً احتجز لاستجوابه بعد إطلاق نار عند معبد شمال المدينة، أسفر عن وقوع إصابات.

وقال مركز باوي التابع للإدارة على تويتر: "توجد إصابات. إنه موقف متطور".

Advertisements

وكانت الإدارة قد أعلنت، في وقت سابق، أن ضباطاً يحققون في تقارير أفادت بوجود رجل يحمل سلاحاً بمنطقة معبد شاباد.

كما أفادت محطة إخبارية محلية بأن المعبد كان يقيم احتفالاً بمناسبة عيد الفصح، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

ويأتي الحادث بعد ستة أشهر من قيام مسلح باقتحام معبد يهودي في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا خلال أداء صلوات السبت. وقتل المسلح 11 مصلياً وأصاب ستة آخرين، بينهم أربعة رجال شرطة، قبل إلقاء القبض عليه.