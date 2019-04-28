شكرا لقرائتكم المهدي: نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي السوداني، السبت، إلى استمرار الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب، مضيفاً: "نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري"، ومطالباً بمصالحة قبائلية واسعة في البلاد.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "ندعو للتعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال"، مضيفا: "نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا".

وطالب بإعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي.

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وقال المهدي إنه يجب تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصاً وليس خصخصة، بحسب تعبيره، مضيفاً: "الموقف من الجنائية الدولية يجب أن يتخذ بالتنسيق مع المجلس الانتقالي".

زعيم حزب الأمة القومي قال إنه ينبغي التعامل مع المجلس العسكري بدون انفعال، مشدداً على ضرورة مساءلة النظام السابق وفقاً للقانون.

يأتي ذلك فيما يشهد القصر الجمهوري أول اجتماع للجنة التي اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على تشكيلها لبحث القضايا الخلافية بين الطرفين.