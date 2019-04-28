شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: أيمن نور أداة تستخدمها الاستخبارات التركية لإحداث الفتنة بمصر والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، الخبير فى الحركات الإسلامية، أن الهارب ايمن نور، مؤسس قناة الشرق الإخوانية فى تركيا، هو واحد من الأدوات التى تستخدمها الاستخبارات التركية والقطرية، من خلال أن يتم استخدامه لإعادة تدوير الفوضى الخلاقة فى مصر مرة أخرى.

وأضاف القيادى الإخوانى السابق، أن هؤلاء يدفعون ملايين الدولارات من أجل إحداث حالة تتحدث عنها وسائل الإعلام الخارجية والممولة من أجل التأثير على مصر، فى على فترات مختلفة تجد أن هذه الجماعة تختلق أن حدث من أجل أن تكون مصر فى حالة عدم استقرار.

وتابع ربيع أن الجماعة الإرهابية تمول مبادرة التى أطلقها أيمن نور، لإحداث حالة من الجدل فى الشارع، وهذه ما هى الإ دعوات إرهابية من أجل التأثير لخلق حالة الفتن فى المجتمع المصرى.