طائرات مروحية روسية تستهدف بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي

كشف ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن "مزيد من الضربات الجوية الروسية التي طالت بلدة اللطامنة ب​ريف حماة​ الشمالي، حيث استهدفت الطائرات المروحية الروسية بضربتين اثنتين محملة كل منها بعدة ​صواريخ​ مناطق في البلدة، بعد أن كانت الطائرات الحربية الروسية قد استهدفت البلدة بـ 4 غارات جوية".

وذكر المرصد أن "فصائل العاملة ب​ريف اللاذقية​ الشمالي الشرقي استهدفت بالقذائف الصاروخية تمركزات لقوات النظام في قلعة شلف، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية حتى اللحظة. كما قصفت قوات النظام مناطق في أطراف بلدة ​كفرنبل​ ب​ريف إدلب​ الجنوبي ومناطق أخرى في قرية خربة الناقوس بريف حماة الشمالي الغربي، ما أسفر عن مقتل طفل في بلدة كفرنبل وسقوط عدد من الجرحى، ليرتفع عدد القتلى إلى 731 على الأقل خلال تطبيق اتفاق الئيس الروسي فلاديمير ​بوتين​ – الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".