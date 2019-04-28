لارا ترامب تعلن سقوط ألمانيا بسبب تدفق النازحين إليها

اعتبرت لارا ترامب عقيلة أريك ترامب نجل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "قبول ​ألمانيا​ ​النازحين​ بموجب سياسات ​الهجرة​ التي اعتمدتها المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ وتدفقهم أدى إلى سقوط هذا البلد"، مضيفة أن "هذا الخيار بين أسوأ ما ألمّ بألمانيا".

وأشارت لارا ترامب في سياق دفاعها عن سياسات حماها ترامب الرئيس المتعلقة بالهجرة إلى أن "الرئيس يدرك ذلك، وهو يحاول الحؤول دون حدوث مثل هذا هنا، ولكن على ​الكونغرس​ أن يحضر العدة للقيام بما يخدم الشعب الأميركي".

ويذكر أن هذه التصريحات قوبلت على الفور بردود عنيفة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي الذين ساقوا بعض الأمثلة على المحن التاريخية التي لحقت بألمانيا، ومنها بروز النظام النازي والحرب العالمية الثانية.