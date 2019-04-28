لافرينتييف: الأمم المتحدة معترضة على 6 أسماء من المرشحين للجنة الدستورية السورية

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​سوريا​ ​ألكسندر لافرينتييف​ أن "​الأمم المتحدة​ مازالت معترضة على 6 أسماء من المرشحين للجنة الدستورية السورية"، مؤكداً أن "العمل على تشكيل اللجنة مستمر".

وردا على سؤال حول حدوث تغيير في موقف الأمم المتحدة بعد تعيين مبعوث جديد، أوضح لافرينتيف أن "الحقيقة أننا ما زلنا بحاجة إلى تنسيق بشأن هذه الأسماء الستة، لم نتوصل بعد إلى صيغة مقبولة (لتشكيل اللجنة)، أعني ما يرضي ​الحكومة​ والمعارضة والمبعوث الأممي الخاص، لكننا اقتربنا من ذلك، والعمل مستمر".

ولفت الى "أنني أعتقد أننا بحاجة إلى وقت، مع الأخذ في الاعتبار أن المبعوث الأممي الجديد طالبنا أن نقدم جملة من الحلول تتضمن كل شيء".

وأوضح أنه "كان يتعين على المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاقها فقط بعد تنسيق كل المعايير"، مشيراً الى أنه "بالمناسبة عملية تنسيق المعايير تجري على ما يرام، وأعتقد أن التقدم واضح، وهذا جيد للغاية".