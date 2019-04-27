مخيبر: تركيا اليوم هي وريثة كل الجرائم التي ارتكبت من قبل الدولة العثمانية

أشار النائب السابق ​غسان مخيبر​ إلى أننا "كلنا أرمن وكلا البلدين لبنان و​أرمينيا​ قد عانيا من ظلم وإضطهاد ​الدولة العثمانية​ آنذاك"، لافتاً إلى أن "أرمينيا قادرة على المطالبة بالتعويضات عن كل الأضرار، عبر التقدم أمام محكمة العدل الدولية"، معتبراً أن "الدولة التركية اليوم هي وريثة كل الجرائم التي ارتكبت من قبل الدولة العثمانية سابقا".

كلام مخيبر جاء خلال احياء إتحاد شباب وطلاب حزب "الهنشاك الأشتراكي الديمقراطي"، ذكرى ​الإبادة الأرمنية​ الـ104، بندوة علمية تحت عنوان "القضية الأرمنية والقانون الدولي"، في حضور وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لحزب "الهنشاك" في لبنان.

وبعد نشيد سارتاراباد، تحدث قيومجيان فشكر مخيبر، مؤكداً أن "القضية الأرمنية قد تطورت"، لافتا إلى أن مصطلح "الإبادة" اعتمد بعد سنة 1984، وإلى أن "الشعب انتقل الأرمني في الذكرى من الصلاة إلى المطالبة بالإعتراف الذي سيوصل إلى التعويض".

وذكر أن "اللوبي الأرمني له تأثير كبير، ويسعى إلى أن يجعل عددا كبيرا من البرلمانات العالمية تعترف بالإبادة الأرمنية".