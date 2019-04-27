شعلة النور المقدس تحط في جديدة مرجعيون

إستقبلت بلدة ​جديدة مرجعيون​ ​شعلة النور المقدس​، التي تفيض كل عام من ​قبر المسيح​ في ​القدس​ المحتلة، في ​سبت النور​، لدى ​الطوائف​ المسيحية، التي تتبع التقويم الشرقي.

وكان في استقبالها، كاهن رعية مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس الأب فيليب العقلة، كاهن رعية السيدة للموارنة الأب حنا الخوري، وحشد كبير من المؤمنين من مختلف بلدات المنطقة.