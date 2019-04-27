وليد غياض: صفير بخير وسيخرج خلال اليومين المقبلين من المستشفى

نفى المسؤول الاعلامي في بكركي ​وليد غياض​، في تصريح صحافي، الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن تدهور صحة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​.

وأكد غياض أن البطريرك صفير سيخرج خلال اليومين المقبلين من المستشفى بعدما تعرض لوعكة صحية أمس الجمعة.

من جهته، نفى الدكتور الياس صفير طبيب البطريرك صفير نفيا قاطعا الشائعات المتداولة عن وفاة البطريرك، مؤكدا انه يتلقى العلاج منذ يومين في المستشفى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وهو يتعافى وبصحة جيدة.

ودعا طبيب البطريرك وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل الاخبار، كما تمنى على المواطنين عدم الآخذ بالشائعات.