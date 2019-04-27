قبيسي: اذا عالجنا الكهرباء والجمارك فقط يمكن للدولة أن تستنهض واقعها الإقتصادي

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ "أننا في ​لبنان​ وقعنا في مشاكل نعايشها ونعاصرها في هذه الأيام واقع إقتصادي متردي يعاني منه الكبير والصغير والدولة والمواطن وهو مأزق كبير نحن بأمس الحاجة للخروج منه".

وفي كلمة له خلال رعايته حفل تكريم الاطفال المتفوقين في اكاديمية قرية النجوم في ​النبطية​ حفل التكريم الذي اقيم في قاعة ​ثانوية حسن كامل الصباح​، أشار قبيسي الى أن "ما يجري في هذه الأيام عن حديث عن موازنة وما أوصل الأمر لهذه الدرجة وإلى هذا المستوى من التدهور الإقتصادي على مساحة لبنان هو سوء إدارة فيما مضى وهو هدر وفساد في الكثير من ​الميادين​ وإذا أرادت الدولة ان تخرج من هذه الأزمة ليس عليها أن تقر ​الموازنة​ بل عليها إقفال كل الأبواب والأسباب التي أدت إلى كل هذا الواقع الإقتصادي. وعلى سبيل المثال ​الكهرباء​ تكلف خسارة ملياري ​دولار​ و​الجمارك​ ينقص من دخلها مليار ونص دولار هدرا واذا عالجنا هذين الأمرين فقط يمكن للدولة أن تستنهض واقعها الإقتصادي وتعالج مشاكلها لا أن نذهب إلى جيوب المواطنين والفقراء".

ورأى أنه "على ​الحكومة​ أن تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل على مستوى إقرار الموازنة ومعالجة أسباب الهدر على مساحة الدولة، والآن الواقع السياسي سليم ولبنان على مستوى جسده السياسي معافا وعلى هذه الحكومة ان تنطلق بكل حرية وراحة لمعالجة أسباب ​الفساد​ وإقرار موازنة على أسس علمية واضحة تعالج فيها كل مشاكل الوطن".