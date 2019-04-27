حفل غداء تكريمي على شرف جبق في دارة أبو علي حسين المقداد في مقنة

اقيم غداء تكريمي على شرف وزير الصحة ​جميل جبق​ في دارة أبو علي حسين المقداد في بلدة مقنة البقاعية، حضره وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ والنواب ​غازي زعيتر​ و​عاصم عراجي​ وايهاب حمادة، بالإضافة إلى نواب سابقين ورئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي ومدير عام الادارة في الجيش اللواء مالك شمص ونائب مدير المخابرات العميد علي شريف ورئيس مكتب مدير عام الأمن العام العقيد مرشد سليمان ومدعي عام بعلبك القاضي كمال المقداد، وقيادات عسكرية وأمنية ورجال دين وممثلي أحزاب وفعاليات المنطقة .

وفي كلمة له، شكر الوزير جبق هذه اللفتة الكريمة من أبناء أبو علي المقداد (علي، مقصود، ممدوح).