اقيم غداء تكريمي على شرف وزير الصحة جميل جبق في دارة أبو علي حسين المقداد في بلدة مقنة البقاعية، حضره وزير الزراعة حسن اللقيس والنواب غازي زعيتر وعاصم عراجي وايهاب حمادة، بالإضافة إلى نواب سابقين ورئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي ومدير عام الادارة في الجيش اللواء مالك شمص ونائب مدير المخابرات العميد علي شريف ورئيس مكتب مدير عام الأمن العام العقيد مرشد سليمان ومدعي عام بعلبك القاضي كمال المقداد، وقيادات عسكرية وأمنية ورجال دين وممثلي أحزاب وفعاليات المنطقة .
وفي كلمة له، شكر الوزير جبق هذه اللفتة الكريمة من أبناء أبو علي المقداد (علي، مقصود، ممدوح).
كانت هذه تفاصيل خبر حفل غداء تكريمي على شرف جبق في دارة أبو علي حسين المقداد في مقنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.