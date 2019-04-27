اصابة شاب بجروح خطيرة نتيجة تصادم سيارة ودراجة نارية

افادت معلومات صحافية أن شابا أصيب بجروح خطيرة نتيجة تصادم بين ​دراجة نارية​ كان يقودها وبين ​سيارة​ على طريق عام ​كفرتبنيت​- ​النبطية​. وفي التفاصيل ان سيارة "رابيد أوبل" كان يقودها المواطن ع. ن. ح. من بلدة زفتا، اصطدمت بدراجة نارية يقودها الشاب أ. م. ب. ( 25 عاما من كفرتبنيت)، ما أدى إلى اصابة سائق الدراجة بجروح، وتم نقله إلى ​مستشفى​ ​النجدة الشعبية​ اللبنانية حيث وصفت حالته بالخطيرة. وحضر إلى مكان الحادث خبير سير ودورية من مفرزة سير النبطية، للتحقيق في الحادث.

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