ترزيان: لبنان المستقل يتطلب تحرر البعض من الاملاءات الأجنبية

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" في ​هاغوب ترزيان​ في تصريح على مواقع التواصل أنه "بعد جلاء جميع الجيوش الأجنبية من لبنان في نيسان 2005... نؤكد دائما على مطلبنا الأول والأخير بأننا نريد لبنان السيد، الحر، والمستقل، ولكي نتوج كل جهودنا بذلك، يجب بداية ان يتحرر البعض من الاملاءات الأجنبية على حساب ضميرهم".

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