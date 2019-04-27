العثور على جثة مواطن قضى بطلق ناري في بلدة زيتون

أفادت معلومات صحافية عن العثور على جثة المواطن ط. ح. (مواليد العام 1988) مصابا بطلق ناري من بندقية صيد اتوماتيكية، في بلدة زيتون- كسروان. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الملابسات.
وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى البوار الحكومي.
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