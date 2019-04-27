عاصفة ثلجية تجتاح الغرب الأوسط الأميركي

بدأت عاصفة ثلجية في اجتياح منطقة الغرب الأوسط الأميركي، وتوقع خبراء أرصاد أن تغطي مناطق بثلوج يصل منسوبها إلى أكثر من 30 سنتيمترا، وذلك رغم مرور أكثر من شهر على بدء فصل الربيع.
وأكد خبراء في الأرصاد أنه "من المتوقع أن يصل منسوب الثلوج في منطقة شيكاغو إلى ما بين 15 و25 سنتيمترا بحلول المساء". وأشاروا الى أنها "قد تتجاوز أكثر من 30 سنتيمترا في ولايات مينيسوتا وأيوا وويسكونسن وإيلينوي".
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