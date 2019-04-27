أ ف ب: مقتل 3 بينهم عسكري بانفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار في مالي

أفاد مصدر أمني بأن مدنيين اثنين قتلا بانفجار عبوة ناسفة في وسط مالي، في حين قتل جندي خلال اطلاق نار في مدينة تمبكتو في شمال البلاد.
وأوضح مصدر في مدينة موبتي عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه لوكالة فرانس برس أن "مدنيين اثنين قتلا بانفجار عبوة ناسفة"، مشيراً إلى أن راكبا آخر أُصيب بجروح نتيجة انفجار العبوة الناسفة.
من جهة ثانية، أعلن مصدر عسكري مالي أن مسلحين حاولوا في شمال مالي بين مدينتي تمبكتو وغوندام سرقة سيارة للجيش ما ادى الى تبادل لاطلاق النار تسبب بمقتل جندي واصابة اثنين آخرين بجروح، لافتاً إلى أن الجيش تمكن من استعادة السيارة والقضاء على المسلحين.
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