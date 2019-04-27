أفادت قناة "الجزيرة" بأن طائرات تابعة لقوات المشير ​خليفة حفتر​ قصفت معسكر الفلاح التابع لقوات حكومة الوفاق جنوب العاصمة الليبية ​طرابلس الغرب​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات تابعة لقوات حفتر تقصف معسكر الفلاح التابع لقوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.