الرئيس الأوكراني المنتخب: مستعدون لمناقشة شروط جديدة للتعايش بين أوكرانيا وروسيا

أعرب الرئيس الأوكراني المنتخب حديثا ​فلاديمير زيلينسكي​ عن "استعداده لمناقشة شروط جديدة للتعايش بين ​أوكرانيا​ و​روسيا​".

وأوضح زيلينسكي في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "أننب أؤكد مرة أخرى أنني مستعد للمفاوضات، من جانبنا، نحن مستعدون لمناقشة شروط جديدة للتعايش بين أوكرانيا وروسيا".

يذكر أنه سبق وجرت الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، يوم 21 نيسان وشارك فيها الرئيس الحالي، ​بيترو بوروشينكو​، وفلاديمير زيلينسكي.

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، فاز فلاديمير زيلينسكي، بنسبة 73.22 في المئة من أصوات الناخبين.