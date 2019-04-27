السيسي: مصر تنفذ مشروعا عملاقا لتنمية محور قناة السويس

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أن مصر بصدد تنفيذ مشروع عملاق لتنمية محور ​قناة السويس​، استثمارا لموقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وخلال مشاركته في جلسات الطاولة المستديرة، في أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصيني وعدد من رؤساء الدول والحكومات، أفاد السيسي بأن مصر تسعى ليصبح محور قناة السويس مركزا لوجستيا واقتصاديا عالميا يساهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، بما يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بالأساس على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية.

وأوضح الرئيس المصري أن قناة السويس تعد أهم وأبرز الممرات الملاحية الدولية التي تربط بشكل مباشر بين القارات الثلاث التي تنتمي إليها دول المبادرة.

وأعلن أنه تم تخطيط المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس وفق رؤية مستقبلية، تأخذ في اعتبارها مختلف أبعاد التطور المستقبلي المنتظر في حركة النقل البحري ومعدلات التبادل التجاري الدولي.