المطران أسبر: الرجاء في القيامة يتجدد دائماً في كل قداس

أشار متروبوليت بصرى والحوارن وجبل العرب للروم الأرثوذكس المطران سابا أسبر، في حديث تلفزيوني، إلى أن الرجاء في القيامة يتجدد دائماً في كل قداس، لا سيما أن معنى الموت تغير بعد القيامة.

ولفت إلى أن "إيماننا بالحياة الابدية يجعلنا نعمل جاهدين على أن نحقق الحياة الابدية أو ملكوت الله على الأرض".

ورداً على سؤال، أوضح أسبر أن موضوع توحيد العيد بين الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي وتلك التي تتبع التقويم الغربي ينمو شعبياً وعلى مستوى القيادة، لكنه لفت إلى أن هناك صعوبات لا تزال تعيق هذا الأمر.

وأعرب سابا عن تقديره بأن ما بين 15 إلى 20% من المسيحيين من أبناء بصرى والحوارن وجبل العرب تركوا المنطقة، لافتاً إلى أن معظمهم انتقل إلى دمشق، مشيراً إلى أن هذه المنطقة تعاني مثل كل ​سوريا​ من هجرة الشباب، الذين يذهبون للدراسة أو العمل في الخارج.