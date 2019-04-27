القضاء الجزائري يستدعي قائد الشرطة السابق للتحقيق في تهم فساد

استدعى القضاء ​الجزائر​ي قائد جهاز الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل ونجله للتحقيق في شبهات فساد، بينما يسعى ناشطون وسياسيون لتقديم مبادرات تهدف إلى إيجاد مخارج دستورية تتوافق مع مطالب الحراك الشعبي. وذكر التلفزيون العمومي الجزائري أن هامل سيمثل مع ابنه أمام قاضي التحقيق في ولاية تيبازة غرب الجزائر العاصمة الاثنين، للإجابة عن تهم تتمثل في القيام بأنشطة غير مشروعة واستعمال النفوذ ونهب العقار وسوء استغلال الوظيفة.

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