أ.ف.ب: قتيل و 3 جرحى في هجوم رجل مسلح على كنيس يهودي في كاليفورنيا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" بـ "سقوط قتيل و 3 جرحى في هجوم رجل مسلح على كنيس يهودي في ​سان دييغو​ ب​كاليفورنيا​".

وكانت أعلنت الشرطة الأميركية أن حادث إطلاق نار قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأميركية أدى إلى وقوع مصابين، مشيرة إلى أنه تم احتجاز شخص عقب الحادث.

واكد قائد شرطة سان دييغو الأميركية، أنه "تم احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار عند المعبد".