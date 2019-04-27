أعلنت الشرطة الأميركية أن حادث إطلاق نار قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأميركية أدى إلى وقوع مصابين، مشيرة إلى أنه تم احتجاز شخص عقب الحادث.
واكد قائد شرطة سان دييغو الأميركية، أنه "تم احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار عند المعبد".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة سان دييغو الاميركية تعتقل رجلا بعد اطلاق نار تسبب في سقوط جرحى قرب كنيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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