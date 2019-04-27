شرطة سان دييغو الاميركية تعتقل رجلا بعد اطلاق نار تسبب في سقوط جرحى قرب كنيس

أعلنت الشرطة الأميركية أن حادث إطلاق نار قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأميركية أدى إلى وقوع مصابين، مشيرة إلى أنه تم احتجاز شخص عقب الحادث.

واكد قائد شرطة ​سان دييغو​ الأميركية، أنه "تم احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار عند المعبد".