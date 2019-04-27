خارجية العراق: نطالب البحرين باعتذار رسمي على تصريحات وزير خارجيتها

عبرت ​وزارة الخارجية العراقية​، السبت، عن شجبها للتصريحات التي أدلى بها وزير خارجيَّة ​البحرين​ حول بيان ​مقتدى الصدر​، فيما طالبت البحرين بتقديم اعتذار رسمي على خلفية ذلك.

وأشارت إلى أن "كلمات وزير الخارجية البحريني -وهو يُمثل الدبلوماسية البحرينية- تُسِيء للصدر بكلمات نابيَّة، وغير مقبولة إطلاقاً في الأعراف الدبلوماسيَّة، بل تسيء -أيضاً- للعراق، وسيادته، واستقلاله خُصوصاً عندما يتكلم الوزير البحرينيُّ عن خُضُوع العراق لسيطرة الجارة ايران".

وأكدت أن "عراق اليوم يتعافى، ويقوى، ولن يقبل أيَّ تدخُّل في شُؤُونه، كما لن يقبل أيَّ إساءة له، أو إلى رُمُوزه الوطنيَّة، والدينيَّة مهما تعدَّدت، وتنوَّعت وجهات نظرهم"، مطالبة البحرين بـ"اعتذار رسميّ عن إساءة وزير خارجيَّتها للعراق الذي تتعدَّد فيه الرؤى، وتتسع فيه حُرِّيّة التعبير للرُمُوز، والشخصيَّات، والقوى السياسيَّة، ولجميع المُواطِنين، ولا يقبل بأيِّ حال من دولة يعتبرها شقيقة، ويستضيف سفارتها في بغداد أن يكون موقفها الرسميّ موقفاً استفزازيّاً ينتقص من سيادة العراق، واستقلاله، ويتهمه بأنَّه خاضع لسيطرة أيِّ بلد كان".