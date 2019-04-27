كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجمة العالمية سكارليت جوهانسون تعتزم الترشح لرئاسة أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النجمة العالمية، سكارليت جوهانسون، نيتها اقتحام عالم السياسة مستقبلا، وخوض سباق الرئاسة الأمريكية.

وأوضحت النجمة العالمية، ووفقا لموقع “فاريتي”، أن ترشحها لمنصب رئيس الولايات المتحدة، قد يحدث على المدى الطويل، إلا أن انخراطها في السياسة الداخلية، قد يتحقق في المستقبل القريب.

وتابعت جوهانسون “أعتقد أن أفضل طريقة لإحداث

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التغيير هي في السياسة الداخلية. ربما في المستقبل سأشعر بهذا الدافع، إلا أنني لم أشعر به حتى اللحظة”.

وعن فيلم “Avengers: Endgame”، أكملت جوهانسون “أتمنى أن يمنح الفيلم شعورا حلوا مرا، ومرضيا أيضا”.

وتبدأ سكارليت جوهانسون قريبا تصوير فيلمها التالي،