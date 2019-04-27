كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على ضابط قبرصى قتل ٣٠ امرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم اعتقال نيكوس ميتاكساس (35 عاما) بعد حصول المحققين على معطيات كشفت تورطه في جرائم قتل 3 نساء، بمن فيهن امرأة عثر على جثتها يوم الخميس في ميدان للرماية قرب العاصمة نيقوسيا.
وأما المرأتين الأخريين فهما فلبينيتان عُثر على جثتيهما الأسبوع الماضي، في منجم مهجور على بعد نحو 30 كلم عن العاصمة، إذ قام سائح ألماني صدفة بهذا الاكتشاف المروع خلال تصويره المنجم.
وأعلنت السلطات أن ميتاكساس اعترف بارتكابه أربع جرائم قتل أخرى، لكن مصادر في الشرطة أكدت لوسائل الإعلام المحلية أن المحققين يشتبهون بتورط الضابط في 23 حالة اختفاء نساء، العديد منهن ينتمين إلى الجالية الفلبينية وكانت الشرطة ترجح حتى الآونة الأخيرة أنهن غادرن إلى الجزء التركي من الجزيرة بحثا عن عمل.
وأشارت الشرطة إلى أن جميع النساء ضحايا القاتل المعروفات لدى السلطات هن من الجنسيات الآسيوية، باستثناء اثنتين بمن فيهن طفلتان في سن ست وثماني سنوات.
ولم تحدد الشرطة بعد دوافع الجرائم التي بدأت في عام 2016.
وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس عن اشتمئزازه حيال تلك الجرائم، مؤكدا أن القاتل المتسلسل لاحق على ما يبدو نساء أجنبيات.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الضابط الموقوف لم يعرب عن أي أسف إزاء جرائمه.