كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اضراب 1400 طيار فى خطوط ساس الاسكندنافية عن العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الخطوط الجوية الاسكندنافية «SAS» أن أكثر من 1400 طيار، يعملون في فروع الشركة بالسويد والنرويج والدنمارك، بدأوا اليوم إضرابا عن العمل، بعد فشل المفاوضات بين إدارة الشركة ونقابة الطيارين الليلة الماضية.

ويتأثر حوالي 70 ألف مسافر كانوا أشتروا تذاكر على متن طائرات الشركة بهذا الإضراب، الذي يأتي بعد شهور من المفاوضات الشاقة بين نقابة الطيارين وشركة SAS.

وقال رئيس قسم الشركة في السويد ويليام تيرسمدين: ” على مدار الليل، استمرت المفاوضات بين النقابة والشركة، لكن الطرفين كانا متباعدين في مواقفهما للغاية، وفشلنا في الوصول الى حل.

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وكانت الشركة طلبت من المسافرين الذين حجزوا تذاكر أيام الجمعة والسبت والأحد، أن يتابعوا أي تغيرات قد تطرأ على رحلاتهم تحسبًا من الإضراب.

وتتعلق الخلافات بين الشركة والنقابة حول اتفاقية العمل الجماعي، وتحسين عقود عمل الطيارين من ناحية الرواتب والأجور وكذلك جداول ساعات العمل.

واعتبر الطيارون أن مطالبهم معقولة، فيما وصفها ممثلو الشركة بالمبالغ بها.