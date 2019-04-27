كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضاحي خلفان ينشر تغريدة "خطيرة" تخص إحدى الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة جديدة، وصفها المتابعون له بالخطيرة والغريبة، وخص بها إحدى الدول.

وكتب خلفان: عام 2020 يسقط في إيران "اثنين، وينتهي حكم المعممين".

وتابع خلفان في تغريدة أخرى على حسابه الشخصي بموقع تويتر، إن "عام 2020 عام سعادة الإيرانيين بانتهاء الخمينيين".

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وتوالت الردود على ضاحي خلفان، حيث وصف أحد المغردين، حديثه بـ"التصريح الخطير".

وقال مغرد إن 2020 تشهد احتفال الإمارات بأكسبو 2020.

في حين قال له أحد المتابعين إنه غرد من قبل بأن 2018 يشهد ثورة ضد الملالي في إيران ولم يحدث هذا.