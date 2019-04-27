الدفاع الجديدي يقفز للمركز الخامس ويعمق جراح تطوان المهدد بالنزول

عمق فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، جراح المغرب التطواني، بعد أن انتصر عليه بهدفين اثنين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، برسم الجولة 26 من البطولة الاحترافية للعبة.
وسجل ثنائية الفريق الدكالي، سيمون مسوفا، في الدقيقتين 64 و73، من عمر الجولة الثانية، فيما عجز الفريق التطواني على توقيع أي هدف طوال دقائق المباراة.
هذا الانتصار، صعد بالفريق الدكالي للمركز الخامس، برصيد 36 تقطة، بينما تجمد رصيد الفريق التطواني عند النقطة 25، بالمركز 14، وعلى بعد 3 نقاط فقط، من صاحب المركز الأخير.
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