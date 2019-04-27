الهايج لمؤتمري AMDH: كنا ضائعين وعشنا “أزمة موقف” في ملفي بوعشرين وحامي الدين

اعترف أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن قيادة الجمعية عاشت “أزمة موقف” في التعاطي مع محاكمة كل من توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، وعبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية.

وقال الهايج خلال رده على مداخلات المؤتمرين خلال أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد في هذه الأثناء ببوزنيقة، (قال) ” بكل صراحة ذالك القصف الذي كان في هذين الملفين لم يسمح لنا ان نقيم الوضع بشكل حقوقي، لقد كنا ضائعين وكان همنا هو الحفاظ على وحدة الجمعية”.

وتابع الهايج، وفق ما نقله موقع “الأول”: “لقد كان هناك اختلاف داخل الجمعية، بالرغم من ان موقفنا بخصوص مقتل أيت الجيد بنعيسى واضح. والجمعية كانت دائما طرفا في الملف. لكن في إطار الحقيقة والمحاكمة العادلة ولا ينبغي توظيف الجمعية في هذا الملف كذلك”.