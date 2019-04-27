مفجع.. مصرع مسن في حادثة احتراق لمنزله في تطوان

لقي شخص مصرعه، أول أمس الخميس، بتطوان، بعدما التهمت الألسن النارية منزله، المتواجد بحي المهندسين قرب إعدادية ابن سينا.

وحسب المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن الهالك، رجل متقدم في السن، يعيش وحيدا بمنزله، بعدما توفيت زوجته، ومن المرجح أن يكون سبب الحريق، هو ترك موقد المطبخ مشتعلا، وهو ما نشب عنه حريق مهول، أدى إلى مصرع الشخص على الفور.

وفور وقوع الحادث، حضرت عناصر الوقاية المدنية مرفوقة بسيارة إسعاف، حيث نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة.