طمرة: إصابة شاب بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في العشرينيّات من عمره، مساء السبت، في جريمة إطلاق نار بمدينة طمرة.

وقالت مصادر طبيّة إن جراح الشاب خطيرة وتركّزت في النصف السفلي من جسده، ونقل على إثرها لتلقّي العلاج في مشفى رمبام بحيفا.

في حين قالت الشرطة الإسرائيليّة إن الشاب كان داخل سيّارته عندما تعرّض لإطلاق نار من سيارة مسرعة عبرت بجواره.