مقتل 7 يمنيين من أسرة واحدة بغارة جوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي سبعة من أفراد أسرة واحدة جراء انفجار بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، وفق ما قاله مسؤولون أمنيون.

وأضاف المسؤولون أن الأفراد السبعة، وبينهم طفلان، ينتمون إلى أسرة واحدة وقتلوا اليوم السبت في مديرية قعطبة.

وذكر المقاتلون الحوثيون أن غارة جوية قام التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بشنها، أصابت سيارة الأسرة، وقتلت من فيها، بينما ادعى مسؤولون من الحكومة المتعاونة مع التحالف أن قذائف الحوثي قتلت الأسرة.

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ويعاني اليمن من الحرب التي شنها تحالف بقيادة السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، والتي دمرت البنى التحتية للبلد وأدت إلى مجاعة وأوبئة بها.

ودمرت هجمات التحالف اليمن الفقير، وجعلته يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين إبلاغ الصحفيين.