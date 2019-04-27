الفريق السخنيني يخسر ويضع قدما ونصف في الممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق اتحاد أبناء سخنين بخسارة بيتية على يد هبوعيل حيفا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الخامسة من البلاي أوف السفلي بالدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على أرضية استاد "الدوحة"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الخصم أحرزه قبل 5 دقائق على استراحة ما بين الشوطين.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 64 أدرك اللاعب، محمد غدير، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وفي الدقيقة 71 حسم هبوعيل حيفا المباراة لصالحه بهدف ثان.

ووصل الفريق السخنيني إلى فرص تهديفية عديدة لمعادلة النتيجة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل شباك الفريق الخصم.

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ومن الناحية المنطقية فإن سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا قد هبط إلى الدرجة الممتازة، بعدما لم ينجح في استغلال نتائج المباريات الأخرى وتقليص الفارق عن المركز المؤهل للبقاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد اتحاد أبناء سخنين عند 27 نقطة وهو يتذيل ترتيب لائحة الدوري، علمًا أنه يبتعد بفارق 6 نقاط عن المركز المؤهل للبقاء.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق السخنيني بحاجة للفوز في المباراتين المتبقيتين على نهاية الموسم، وفي المقابل خسارة الفريقين اللذين يتقدمان عليه في لائحة الدوري في كلتا المباراتين حتى يضمن البقاء في الدوري.

وسيحل اتحاد أبناء سخنين في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل تل أبيب، من ثم سيستضيف هبوعيل كريات شمونة في ختام مباريات الموسم الحالي.