قتيل و3 مصابين بإطلاق نار على كنيس بكاليفورنيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجراح، مساء السبت، إثر إطلاق نار بجوار كنيس قرب مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركيّة.

وقالت الشرطة الأميركيّة في بيان لها إنها اعتقلت مشتبهًا بإطلاق النار، الذي وقع عند الساعة الحادية والنصف صباح السبت، بالتوقيت المحليّ.

في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أن من بين الجرحى حاخام الكنيس وطفلين اثنين.

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وقال عمدة المدينة لشبكة "سي إن إن" إنه متأكد أن "إطلاق النار عمليّة إرهابية لاساميّة، دافع مطلق النار هو كره اليهود".

في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العديد بجروح متفاوتة، وذلك جراء حادث إطلاق داخل كنيس بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، حيث كان داخله عدد كبير من المصلين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وتمكنت السلطات في بيتسبيرغ من تحديد هوية مطلق النار في الكنيس اليهودي باسم روبرت باورز. وقال المسؤول إن باورز في الأربعينات من عمره، كان يصرخ أثناء إطلاقه النار "الموت لكل اليهود".